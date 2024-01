L'annuncio di Gentiloni: "Non mi candido alle europee"

Il commissario europeo ha voluto fugare i dubbi sul voto di giugno: "Ho intenzione di tornare in Italia". Schlein: "Continuerà a dare il contributo alla politica italiana ed europea"

Di mattina, davanti ai cronisti che lo rincorrono per strappargli una dichiarazione dopo il suo intervento in commissisone Affari economici dell'Europarlamento, Paolo Gentiloni spiazza un po' tutti: "Non mi candiderò alle prossime elezioni europee". E così il commissario europeo si sfila e si tiene al riparo dalla contesa elettorale di giugno. Aggiungendo pure un dettaglio non da poco: "Ho intenzione di tornare in Italia". Al punto che negli stessi minuti Elly Schlein, che nel frattempo sta tenendo una conferenza stampa al Nazareno, viene portata a commentare la notizia. "Con Gentiloni ci sentiamo spesso per condividere le sfide in Europa. Va ringraziato per il ruolo che ha avuto nella commissione. E continuerà a dare il suo contributo alla politica italiana ed europea e il Pd continuerà ad essere casa sua'', dirà. Evidentemente non preavvertita delle intenzioni future dal suo compagno di partito.

Il passo di lato di Gentiloni toglie a Giorgia Meloni uno degli avversarsi individuati dalla stessa presidente nel Consiglio nell'arco degli ultimi mesi: dal Mes al Pnrr al Patto di stabilità, tra i due c'era stato più di un attrito sull'asse Roma-Bruxelles. E forse, sgombrando il campo di una leadership come quella dell'ex premier, questo sarà il passaggio decivisivo per convincere la segretaria del Pd a candidarsi. Anche se per adesso lei continua a nicchiare su questa prospettiva, per tenersi le mani libere. Fatto sta che il voler rientrare in Italia, pone a Schlein anche un problema di competizione interna (non bastassero le continue punzecchiature di Giuseppe Conte, che anche stamattina l'ha pizzicata). Perché con un ruolo più direttamente operativo a Roma, quale sarà il peso di Gentiloni all'interno di un Pd che rischia di essere rivoluzionato dal risultato elettorale del giugno prossimo?