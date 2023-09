Gentiloni, "l'infedele". Attaccato da Meloni e Salvini, dimenticato da Schlein

La premier pretende da lui "un occhio di riguardo". Lui non si sente abbastanza difeso dal Pd. Le voci sul suo futuro al Fondo Monetario Internazionale

Chi è da preferire: la destra che lo punta a faccia alta o la sinistra che lo difende senza grinta? Per il governo è ora il fellone d’Italia, Gentiloni, “l’infedele”. Meloni: “Deve avere un occhio di riguardo per la sua nazione”. Alla Camera resta “l’imperturbabile Paolo”. A Bruxelles, i funzionari: “E’ il commissario europeo all’Economia, non il vostro portiere d’albergo”. Da Palazzo Chigi: “Infatti è il portiere d’albergo della Germania”. Lui, agli amici del Pd: “Non ho molti amici nel Pd”. Con Schlein ha rapporti “cordiali”. E’ il signor “cordialmente, Paolo”.