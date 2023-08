Perché sul  Patto di stabilità Meloni è costretta all'abiura

Farsele andar bene, anche se se ne è detto un gran male. Di fronte alle nuove regole fiscali europee, Giorgia Meloni sembra destinata a ripetersi in un esercizio ormai collaudato, nei dieci mesi a Palazzo Chigi: smentire sé stessa. Quella sul Patto di stabilità pare insomma la prossima abiura obbligata. L’aveva accolta con fastidio, la premier, la proposta della Commissione: “Un ritorno ai vecchi parametri di austerity sarebbe anacronistico”, aveva detto. Era aprile. E tra le pretese del governo italiano c’era quella, immarcescibile, di scomputare dal calcolo del deficit le spese in “investimenti strategici”. Ma “strategici” in che senso? Be’, c’è la guerra: e dunque per Guido Crosetto, bisognava privilegiare gli sforzi per la Difesa. Però si è anche alle prese con la transizione verde: e allora Giancarlo Giorgetti rivendicava che quelle erano le uscite da non calcolare. Sennonché Raffaele Fitto spiegava che da farsi abbuonare c’erano le spese per il cofinanziamento nazionale ai progetti di coesione europea. E solo a fronte di questo ripensamento da parte di Bruxelles, trapelò da Palazzo Chigi, si sarebbe acconsentito alla ratifica del Mes. Solo che ora che s’approssima il varo del nuovo Patto di stabilità, Meloni potrebbe ritrovarsi a dover dare il suo via libera alle nuove regole – oltre che al Mes – senza poter ottenere nessuna di queste pretenziose concessioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE