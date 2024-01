"Riformare l'abuso d'ufficio". Da Sala a Manfredi e Gori, parlano i sindaci Pd

"Basta con la gogna ingiustificata", dice il sindaco di Milano. Per i primi cittadini di Napoli e Bergamo: "Questa legge non funziona, lo dicono i numeri". Anche Palazzi (Mantova), Ricci (Pesaro) e Vecchi (Reggio Emilia) chiedono ai dem di impegnarsi per modificare la legge. L'ex sindaca di Crema Bonaldi, responsabile Pa della segreteria Schelin: "Innegabili le loro ragioni"