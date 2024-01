L'alleanza al contrario. I sindaci del Pd hanno la Lega in “comune”

Non chiamatelo asse rossoverde. Ma almeno su due-tre dossier caldi è quantomeno un allineamento di speranze. Sull’abolizione del limite di mandati per gli amministratori locali, sulla revisione del reato d’abuso d’ufficio, su una diversa applicazione della legge Severino, la pensa come la Lega almeno la parte del Pd più direttamente coinvolta nella materia: ovvero sindaci e presidenti di regione. Dice al Foglio il primo cittadino di Pesaro Matteo Ricci, coordinatore uscente di tutti i sindaci dem, che l’applicazione del principio per cui si decade come amministratori solo dopo una sentenza definitiva è “una misura che dovrebbe piacere a tutti coloro che credono nella giustizia e nello stato di diritto. Sono tantissimi i casi degli amministratori condannati in primo grado per reati minori, poi assolti in appello o Cassazione, e nel frattempo decaduti. Uno dei casi più eclatanti è stato quello del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, prima decaduto per abuso d’ufficio, poi assolto e ora di nuovo alla guida del Comune. Una storia assurda”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE