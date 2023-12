Giani (Pd): “Il limite di mandati per sindaci e governatori va tolto. Schlein è d'accordo”

“Sono assolutamente d’accordo con i miei colleghi Bonaccini e Fedriga. Nel mio caso lo sostengo da una posizione disinteressata, essendo al primo giro: il limite dei due mandati va tolto. Lo chiedono i sindaci, lo chiediamo noi governatori. Anche Schlein mi ha detto di essere favorevole”. A parlare è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. L’esponente del Pd in questo colloquio conferma quanto va sostenendo da tempo: e cioè che “il limite di due mandati è una legge anti storica. Lo stiamo vedendo soprattutto per quel che riguarda le regioni. C’è bisogno di una certa continuità amministrativa per ottenere risultati. E’ per questo che il terzo mandato dovrebbe essere scontato”, spiega al Foglio. Nel fine settimana era stato il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini a chiedere al governo se non fosse giusto concedergli, in linea di principio, un terzo mandato. “Il centrodestra ha sempre detto che ci vorranno anni per ricostruire tutto ciò che è stato distrutto o danneggiato lo scorso maggio, immagino allora saranno coerenti con questo auspicio e daranno il via libera al possibile mio terzo mandato. O non lo faranno perché hanno timore di riavermi come avversario?”, ha detto il governatore del Pd. Ma sul punto si è espresso ieri anche il presidente della Conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia: “Io sono favorevole al terzo mandato. Il governatore e il sindaco rappresentano le uniche cariche elette direttamente dai cittadini. Non mi sembra logica la norma che pone un tetto e sottrae a quei cittadini la possibilità di esprimersi su una conferma o meno di chi ha amministrato”, ha specificato.

