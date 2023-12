Il sindaco di Trieste: “Il limite di mandati è una boiata pazzesca. Va tolto”

Parla Roberto Dipiazza: "Per questa legge senza senso ho perso cinque anni in cui avrei potuto fare un sacco di cose per la città. Sono i cittadini a dover scegliere. I miei colleghi di Lubiana e Vienna questi problemi non ce li hanno"

“Il limite dei due mandati per sindaci e presidenti di Regione è una boiata pazzesca, una cavolata. Negli altri paesi a noi vicini non ce l’hanno. E allora perché dobbiamo continuare a sottostare a queste vere e proprie cretinate?”. Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, che è un esponente del centrodestra, all’argomento di cui si discute nella sua coalizione è particolarmente interessato. “Finirò il mio mandato nel 2027, dopo 26 anni da primo cittadino. Eppure in questi anni ho dovuto passare da tutte le forche caudine”. Si riferisce soprattutto alla mancata ricandidatura nel 2011, proprio per i limiti della legge sugli amministratori locali che vieta di andare oltre i due mandati. “Un errore, perché pensate quante cose avrei potuto fare per la mia città in quei cinque anni. E invece ha governato un sindaco che poi però subito i cittadini hanno rimandato a casa. E’ così che funziona: se è il cittadino, il popolo a decidere, perché dobbiamo continuare ad avere questi limiti senza senso?”.