La destra meloniana è condannata tra “citrulli” ed Elon Musk? Parla Ricolfi

Da giorni si discute sulla particolare condizione in cui si trova la premier Giorgia Meloni, leader di un partito che ha sfiorato il trenta per cento ma sembra “comportarsi” come se restasse inchiodato al quattro: il caso del deputato Emanuele Pozzolo – con lo sparo di Capodanno – è rivelatore di quella che pare oggi una condizione strutturale. Sembra infatti mancare una classe dirigente all’altezza del compito, tanto che i congressi locali di FdI, in molte città, come raccontato ieri da questo giornale, hanno visto l’affermazione al vertice (senza combattimento) di deputati, senatori, consiglieri comunali. Perché? Da dove viene questo gap — da un lato grande ambizione, dall’altro mancanza di uomini su cui poggiarsi? “Sì, a Fratelli d’Italia manca una vera classe dirigente”, dice il sociologo e politologo Luca Ricolfi, “ed è magra consolazione che quella dei Cinque Stelle sia ancora peggio o che quella del Pd sia in gran parte fatta di educati mediocri, pallide controfigure delle classi dirigenti Pci e Psi. Ma il ‘deputato pistolero’, a mio parere, c’entra poco con il gap fra grandi ambizioni e modesti dirigenti politici. Un pirla imperdonabile può saltare fuori sempre e ovunque, anche in un partito pieno di competenti”. Quanto all’origine del gap, dice Ricolfi, “credo non si possa indicare una sola causa. C’è la rapidità con cui è cresciuto FdI, e la conseguente impossibilità di fare l’esame del sangue a tutti i nuovi adepti. C’è il decadimento generale del ceto politico di tutti i colori. C’è il senso di rivalsa, che dopo decenni di esclusione dai circoli che contano spinge a promuovere i propri fedelissimi, quasi un risarcimento per aver condiviso l’esilio. E poi, sopra ogni cosa, c’è l’imbarazzante ristrettezza del bacino cui attingere: fra i ceti alti, in quasi tutti i campi, le persone dichiaratamente ‘di destra’ sono un’esigua minoranza, tendenzialmente ostracizzata e tenuta alla larga come si fa con i lebbrosi. Qualcuno si è mai chiesto come mai, ai tempi delle grandi vittorie di Berlusconi, Marcello Veneziani era diventato il prezzemolo del centrodestra, che saltava fuori per qualsiasi incarico per cui si dovesse piazzare qualcuno non di sinistra? Oggi non è cambiato quasi nulla: togliete Veneziani-Cardini-Buttafuoco-Sgarbi-Giuli-Guerri-Sangiuliano, che cosa resta?”.

