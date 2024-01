Ecco perché considero Elon Musk il più grande americano vivente

Ho sempre guardato i funghi con sospetto, perfino i cosiddetti funghi commestibili (non esistono funghi davvero salutari, nessun medico ha mai prescritto spremute di porcini per il mal di fegato). Figuriamoci se intendo seguire Musk nella sua deriva miceto-psichedelica. Ma sono abbastanza fatti suoi. Spiego l’abbastanza: se il fondatore di Tesla si droga in pubblico dà un cattivo esempio, specie ai ragazzi, se invece lo fa in privato nulla da eccepire. In questi giorni sono a Trani e leggo il secentesco tranese Torquato Accetto, autore di un trattatello prezioso, “La dissimulazione onesta”. La prosa è barocca e però merita lo sforzo: “Presupposto che nella condizion della vita mortale possano succeder molti difetti, segue che gravi disordini siano al mondo quando, non riuscendo di emendarli, non si ricorre allo spediente di nasconder le cose che non han merito di lasciarsi vedere”. Ovvio che un conservatore, nemico dei gravi disordini, sia un onesto dissimulatore che lascia ogni outing ai nichilisti. Mi si dirà che Musk non dissimula abbastanza e purtroppo è vero: per provare a spiegargli Accetto lo inviterò a Trani, chiederò la mail al comune amico Nicola Porro che è di Barletta, dodici chilometri da qui.

