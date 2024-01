Altro che apertura liberale: FdI fa i congressi (quasi) solo dove ha già deciso chi deve vincere

Se come dice Gianfranco Fini Fratelli d’Italia avrebbe bisogno di aprirsi alle energie migliori del paese, diventare più liberale, i congressi che a livello locale si stanno svolgendo da inizio novembre raccontano tutta un’altra storia. E cioè quella di un partito cristallizzato, dove più che far arieggiare ci si occupa di piazzare e ricompensare i propri fedelissimi. Senza alcun tipo di vera competizione. Il dato più eloquente è che solo un mese fa, il 2 dicembre, Fratelli d’Italia Vercelli eleggeva in solitaria il suo nuovo coordinatore provinciale: Emanuele Pozzolo, il pistolero della festa di capodanno. Adesso che è iniziata la pratica di sospensione del deputato che succederà al partito locale? Scatterà già il commissariamento? Eppure quello piemontese non è un caso isolato: perché su 101 congressi già celebrati in questi due mesi, di contese vere e proprie tra più di un solo candidato ce ne sono state solo 13. In tutti gli altri casi si è proceduto come a Bologna: dove ha vinto la consigliera comunale Manuela Zuntini. E dove persino il responsabile organizzazione del partito Giovanni Donzelli ha usato dell’ironia nei confronti del sottosegretario Galeazzo Bignami, plenipotenziario in citta: “E’ stato molto democratico”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE