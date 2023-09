Lo strano caso del seggio conteso alla Camera che agita FdI

Irene Gori è stata parlamentare in pectore per meno di due settimane. Non è mai stata proclamata ufficialmente deputata, ma in via ufficiosa, sin dal post elezioni politiche del settembre 2022, era data tra gli assegnatari di un seggio alla Camera sul sito del Viminale Eligendo. E’ una geometra, è toscana, ha 41 anni, è capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Quarrata, in provincia di Pistoia. Era stata convocata persino a Roma per l’inizio della legislatura, ma l’8 ottobre un verbale dell’Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione le ha negato l’elezione. Per i meccanismi perversi della legge elettorale Rosatellum, la quota di seggi da redistribuire nel proporzionale prevede compensazioni tra collegi. Così invece di essere eletta lei, la quarta in lista nel collegio plurinominale Toscana 1, è risultato eletto l’avvocato senese Francesco Michelotti, nel collegio Toscana 2. Nonostante quest’ultimo dopo lo scrutinio avesse pubblicamente detto: non c’è l’ho fatta. Una storia non particolarmente sorprendente, né degna di troppe attenzioni. Se non fosse che Gori dapprima fa un reclamo ufficiale per la mancata elezione, nell’imminenza del verbale della Cassazione, senza ottenere neppure una risposta. Allora si rivolge con un ricorso ufficiale alla giunta per le elezioni della Camera, l’organo parlamentare chiamato a giudicare nel merito le controversie sui singoli casi di elezione.

