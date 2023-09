Tra extraprofitti e sanatorie. L'affanno del governo per racimolare risorse in vista della Manovra

Più si avvicina la stesura della legge di Bilancio – la seconda di Giorgia Meloni, dopo la manovra finanziaria imbastita all’ultimo momento lo scorso anno – più aumentano i tentativi del governo di trovare le coperture per i 25 o 30 miliardi che verranno mobilitati. Dopo la tassa sugli “extraprofitti” bancari, approvata in Consiglio dei ministri lo scorso agosto, l’ultima indiscrezione – rivelata oggi dal Corriere della Sera – parla di una possibile introduzione di una sanatoria per i depositi non dichiarati degli italiani: l’obiettivo sarebbe quello di far emergere i patrimoni accumulati in nero tramite una dichiarazione spontanea del contribuente (la cosiddetta “voluntary disclosure”) a cui verrebbe concesso il perdono fiscale, dietro il pagamento di un’aliquota fissata al 26 per cento. Si sfrutterebbe così il gettito proveniente dai patrimoni occulti il cui valore, secondo l’ex procuratore capo di Milano Francesco Greco, supererebbe i 200 miliardi di euro.

