"I Meloni meglio dei Kennedy. Non è familismo ma militanza". Parla Bocchino

Italo Bocchino, lei ha cognati, zii, nipoti, cugini che fanno parte del governo Meloni? “Non ho parenti, ma di più: ho amici”. Bene, il cugino di Fazzolari nominato alla guida dell’Iss; Arianna Meloni, capo della segreteria di FdI; il marito è ministro dell’Agricoltura; ci sono i La Russa, e abbiamo pure i Ciriani, uno ministro, l’altro sindaco. Sembra la canzone di Modugno, “Io, mammeta e tu”. Dunque, caro Bocchino, è familismo spavaldo o frequentavate tutti lo stesso bar? “A destra si sono solo intrecciate politica e vita. In Inghilterra, i fratelli Miliband erano ministri nello stesso governo, oggi, in Parlamento abbiamo la moglie di Franceschini e Fratoianni. La compagna di Emiliano è stata assunta in regione. La differenza tra destra e sinistra è che a destra le carezze, l’amore hanno preceduto il successo e le cariche” .

