Meloni non deve confessare proprio niente: il ricatto è politica

C’è da mettersi il cervello a sghimbescio e il cuore in pace leggendo che Meloni deve dire o meglio confessare subito, pena lo scandalo etico o una inappellabile condanna morale, chi mai avrebbe osato pretendere di dare le carte, cioè condizionare il governo che ella ha l’onore di presiedere (si dice così) e magari, usando un linguaggio da trivio che non si porta in società, addirittura ricattarla. Anvedi. I giornali sono pieni di questo gargarismo, si inseguono in pagina i commenti gorgoglianti di indignazione, si evoca Soros per alludere ai Protocolli dei Savi di Sion, ai mitologici incubi del complottismo sfrenato della destra più stronza. Per la verità l’ultima accusa, ricatto, non la si è udita, e sì che c’erano tre ore e un minuto di tempo per pronunciarla durante la conferenza stampa del delitto. La presidenta o ducia liberale non ha mai affermato che qualcuno tenta di ricattarla, ha detto che non è ricattabile, esattamente come aveva fatto quando in Senato Berlusconi le diede dell’arrogante e della presuntuosa perché era andato in bianco un suo lodevolissimo e compitissimo, mi si consenta, tentativo di condizionamento politico, la nomina di Licia Ronzulli a ministro segretario di stato per la Salute generale.

