Meloni e Schlein, chi l'incoerenza la cavalca e chi la subisce. Casi di scuola

Il punto è sempre quello, la conferenza stampa di inizio anno di Meloni lo ha confermato e al centro dello scontro tra le due contendenti, tra Schlein e Meloni, c’è sempre quella parola: l’incoerenza, bellezza. Se dovessimo individuare prima ancora che una persona dell’anno una parola dell’anno, sia per l’anno appena trascorso sia per l’anno appena cominciato, quella parola, per quanto riguarda l’Italia, sarebbe certamente una e solo una. Una parola strapazzata, inflazionata, ma la cui negazione negli ultimi mesi ha permesso al nostro paese di salvarsi. Coerenza. Dal vocabolario: coerenza è la costanza logica o affettiva nel pensiero e nelle azioni. Parola stupenda, iconica, pop, identitaria, molto abusata e utilizzata da anni da tutti i politici di destra e di sinistra per affermare un cocktail di valori, scusate la parola, contenente i seguenti ingredienti. Sono coerente e dunque genuino. Sono coerente e dunque onesto. Sono coerente e dunque sempre me stesso. Sono coerente e dunque cristallino. Sono coerente e dunque di me vi potete fidare. Se dico A, sarà A. Se dico B sarà B. Se dico C, sarà C. E se dico E fidatevi: non sarà mai F Sono coerente, su: guardatemi negli occhi. Non sono come gli altri.

