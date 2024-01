La forza di Meloni in versione Hannibal Lecter

Si dice spesso che la forza di Giorgia Meloni sia il confronto impietoso con i suoi alleati e anche con i suoi seguaci e la conferenza stampa di inizio anno della presidente del Consiglio di ieri ha confermato questa impressione: più i suoi alleati (Salvini) e i suoi seguaci (i pistoleri, gli spara minchiate d’Italia) collezionano figuracce e più il confronto con Giorgia Meloni risulta impietoso. E’ successo anche ieri, come già accaduto altre volte, e la conferenza stampa della presidente del Consiglio, preceduta dalla surreale buffonata del sindacato dei giornalisti, disperato per la possibilità che i cronisti italiani non possano più fare copia e incolla delle ordinanze degli arresti, spacciando ancora una volta il diritto allo sputtanamento per diritto di cronaca, è stata, sotto molti punti di vista, una sorprendente lezione di professionalismo politico.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE