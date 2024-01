La conferenza stampa di Giorgia Meloni tra balneari, pistole ed Europee

Dopo l'influenza e i problemi fisici, Giorgia Meloni alle 11 si presenta per la conferenza stampa di fine anno, ormai diventata di inizio anno, organizzata da Ordine dei giornalisti e Stampa parlamentare, consapevole che sarebbe stato meglio farla a fine dicembre. Nell'ultima settimana, infatti, le grane sono aumentate. A partire dal richiamo, il secondo, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla concorrenza. Poi c'è il caso dello sparo esploso dalla pistola del deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo a una festa di Capodanno. Inoltre ci sono i chiarimenti da dare sui rapporti con Bruxelles, dopo il no al Mes. E infine ci sono le Europee in avvicinamento e Giorgia Meloni potrebbe calare la carta buona per dribblare un po' di problemi e portare l'attenzione su quanto accadrà a giugno. La presidente del Consiglio potrebbe annunciare oggi la sua candidatura come capolista in tutte le circoscrizioni per FdI.

Cosa ha detto Meloni alla conferenza stampa di fine anno

Prendendo la parola, la premier ha augurato a tutti buon anno e si è scusata per avere rinviato la conferenza stampa rinviata due volte: "Mi dispiace che abbia generato polemiche, non volevo scappare", ha detto.

Il primo tema di cui ha scelto di parlare riguarda la giustizia e l'emendamento presentato da Enrico Costa, criticato da alcuni organi di stampa e bollato come Legge Bavaglio. "La manifestazione sotto palazzo Chigi non era opportuna perché si tratta di una iniziativa parlamentare", ha detto, aggiungendo: "Francamente non ci vedo un bavaglio, a meno che non si dica che la stampa è stata imbavagliata fino al 2017. A me pare una norma di equilibrio".

La premier ha poi dedicato un passaggio all'intelligenza artificiale, di cui si è detta "particolarmente preoccupata" per i risvolti che potrà avere sul mercato del lavoro. "Siamo di fronte a una rivoluzione diversa, dove l’intelletto viene sostituito. Rischiamo un impatto devastante sul mercato del lavoro dove sempre meno persone saranno necessarie. Non so dire se siamo ancora in tempo per intervenire", ha detto.

"Non ho ancora deciso se candidarmi alle Europee"

"Sul tema della candidatura alle europee non ho ancora deciso". Giorgia Meloni risponde così a una delle domande più attese della giornata, decidendo di non sciogliere la riserva. "Tutte le volte che ho avuto occasione di misurarmi con il consenso dei cittadini l’ho fatto e anche ora che sono presidente del Consiglio sarebbe utile", ha spiegato, prima di strizzare l'occhio all'avversaria Elly Schlein: "Penso che una mia eventuale candidatura forse porterebbe altri leader a fare la stessa scelta e sarebbe un test democratico interessante". La premier ha poi spiegato che la sua eventuale candidatura verrà discussa insieme agli altri leader di maggioranza. Sugli equilibri politici europei, Meloni ha detto che lavora per costruire una maggioranza alternativa alla maggioranza Ursula. "Ha dimostrato di poter esistere in alcuni dossier, come la immigrazione e transizione verde, ma non sono mai stata disponibile a fare alleanze parlamentare con la sinistra".

"Il Mes è uno strumento obsoleto. Soddisfatta del Patto di Stabilità"

"Sono soddisfatta dell’accordo sul Patto", ha detto la premier rispondendo a una domana. "Non è quello che avrei voluto io ma in Europa si cerca una sintesi tra interessi diversi". Perché la riforma del Mes è stata bocciata? "Perché non c’è mai stata una maggioranza per approvarla. Perché il governo Conte l’ha approvata sapendo che non c’era una maggioranza. Io penso che sia stato un errore sottoscrivere la riforma del trattato perché era difficile poi ratificarla, sapendo che non c’era una maggioranza".

"Il Mes – ha continuato Meloni – è uno strumento che esiste da tempo e penso che nella reazione dei mercati alla bocciatura dell'Italia si legga una consapevolezza rispetto al fatto che è uno strumento obsoleto. Forse la mancata ratifica del trattato può essere occasione".

Meloni lancia la sfida a Schlein: "Pronta al confronto tv"

Giorgia Meloni conferma quanto anticipato oggi dal Foglio: "Mi impegno volentieri in un confronto tv con Elly Schlein". Rispondendo a una domanda, la premier ha detto che "è naturale che il presidente del Consiglio si confronti con il leader dell’opposizione. Non so se Elly Schlein è disponibile e non posso prendere impegni sul dove organizzarlo, ma io sono disponibile".

(in aggiornamento)