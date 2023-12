La conferenza di Meloni con la stampa parlamentare si terrà il 4 gennaio

La premier aveva cancellato l'appuntamento per due volte, a causa di un problema di otoliti che l'hanno costretta "a letto e al buio"

Si terrà giovedì 4 gennaio la conferenza stampa di Giorgia Meloni con i giornalisti della stampa parlamentare. Il tradizionale appuntamento di fine anno in origine si sarebbe dovuto tenere il 21 dicembre. Poi il 28 dicembre, ma entrambe le volte è saltato a causa dei problemi di salute della premier. Così oggi Palazzo Chigi ha comunicato la nuova data: il 4 gennaio alle ore 11. Sono giù più di cinquanta i giornalisti che rivolgeranno domande alla presidente del Consiglio.

Meloni ha sofferto di un problema di "otoliti" che l'ha costretta "a letto e al buio" per quasi due giorni e l'ha reso indisponibile a partecipare a impegni istituzionali. Ora però, come fanno sapere i suoi stretti collaboratori, è in via di miglioramento.

Cosa sono gli otoliti?

Gli "otoliti" sono i sensori dell'equilibrio che si trovano nell'orecchio interno, dentro una sacca di liquido con delle ciglia sensoriali. Se per qualche ragione si distaccano e depositano in fondo alla sacca che li contiene, si può soffrire di giramenti di testa e vertigini.