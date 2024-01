La trappola della Lega a Meloni sulle amministrative

"Confermiamo i presidenti uscenti in Sardegna, Abruzzo, Piemonte, Basilicata e Umbria e nel 2025 andiamo a vincere dove siamo all'opposizione. È giusto che tocchi a FdI l'onore-onere di individuare le scelte vincenti". Così il vicesegretario leghista Andrea Crippa intende risolvere il nodo amministrative che nelle ultime settimane mina la compattezza della maggioranza di governo. In un'intervista al Corriere della Sera il vicesegretario del Carroccio, deciso a non cedere alle pressioni di Fratelli d'Italia che in Sardegna spingono per il meloniano Paolo Truzzu al posto del governatore uscente Christian Solinas, ha avanzato un'offerta che ha più le sembianze di una trappola per il partito di Giorgia Meloni.

