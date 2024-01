Meloni scippa la Sardegna alla Lega. Salvini: "Così si rompe l'unità"

Gli affonda il pugnale a Cagliari ma dice di amarlo a Roma. Meloni sta scippando la Sardegna a Salvini. Gli uomini di Meloni rifiutano la parola scippo: “Stiamo facendo il bene di Salvini”. L’unità del centrodestra, del governo, è a un passo dal saltare per pecorino, brama e trame. Per il partito della premier il candidato governatore ora è Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, esponente di FdI. Per Salvini il candidato resta l’uscente, il suo. Si stanno per rimettere in discussione una regola e la natura dei rapporti tra alleati: la ricandidatura dei governatori uscenti. Giovedì sera, il tavolo del centrodestra sardo, composto da sigle locali, stabilisce che il candidato migliore è Truzzu. Salvini chiama i suoi dirigenti e dice che “per noi il candidato è Solinas altrimenti salta un principio”. Significa che nelle cinque regioni che vanno al voto, Sardegna, Abruzzo, Piemonte, Basilicata e Umbria, si gareggia da divorziati. In questo caso è lui l’aggredito tanto che nel partito ricorre questa frase: “Se Meloni decide di andare avanti su Truzzu si carica sulle spalle la rottura del centrodestra. E’ una rottura che ha delle conseguenze enormi”.

