La Sardegna al voto tra contraddizioni e dissonanze

Qualcuno potrebbe pensare che le elezioni in Sardegna del prossimo 25 febbraio siano una banalissima questione locale. Dopo cinque anni i sardi tornano a scegliere il loro presidente. Embé, perché noialtri ce ne dovremmo interessare? Eppure a vedere meglio, nell’isola delle piccole e grandi contraddizioni, dei pionieri della rete e delle compagnie ad alto tasso d’innovazione mischiate ai tre milioni di pecore (il doppio della popolazione residente), la chiamata alle urne assume tutta una sua rilevanza nazionale. Ricalca in pieno i rapporti e le tensioni all’interno della maggioranza di governo, così come investe la costruzione (o per meglio dire la distruzione) del cosiddetto campo largo di centrosinistra. C’è chi in questa campagna elettorale s’è già lanciato da mesi. Chi, in piena linea con la propria tradizione politica, ha già fatto in tempo a scindersi. E chi invece ancora aspetta, sul chi va là, decisioni che saranno prese nel chiuso delle stanze e delle riunioni romane. In mezzo ci sono gli elettori, quasi incoscienti del fatto che si terranno delle elezioni, “che sono assolutamente strategiche, ma dalla popolazione non sono affatto percepite come tali”, racconta un ex politico indipendentista sardo, vecchio conoscitore delle dinamiche locali. E infatti se nel 2019, all’epoca del governo gialloverde, le strade erano bloccate dalle rivolte dei pastori, con Matteo Salvini che sobillava lo sversamento di latte sulle carreggiate, oggi perlopiù ci si interessa al concerto di capodanno di Marco Mengoni a Cagliari o alle navi da crociera che sbarcano nel capoluogo e tutti i negozi rimangono chiusi durante le feste o dei gol di bomber Pavoletti. Un’indifferenza che un po’ stona con gli indici economici di un territorio mal collegato, al suo interno e al continente, che nel calcolo del pil pro capite è solo la 177esima regione su 242 a livello europeo.

