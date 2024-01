L'Ira di Salvini: "Mi colpiscono negli affetti". La Sardegna ora è fatale

Minaccia querele contro chi lo coinvolge nel caso Verdini, la premier lo difende ("non deve riferire in Aula"). Lo scontro vero è sulle regionali: "O la Sardegna o salta Marsilio in Abruzzo"

Salvini è l’ira. A chi ci parla in queste ore dice: “Mi stanno riempiendo di merda, mi gettano spazzatura. Mi colpiscono negli affetti”. E’ fuori Roma. Adesso pensa e querela. I leghisti, una parte, garantiscono che si trovi in Trentino, un’altra assicura che è a Bormio. La “spazzatura” riguarda l’indagine giudiziaria sulla la famiglia Verdini. Le querele sarebbero indirizzate invece ai giornalisti che lo stanno coinvolgendo “a sproposito”. Giorgia Meloni lo ha difeso in conferenza stampa: “Non ritengo che debba riferire in Aula”. Nella sua tenda, Salvini, ha dato mandato al suo vice, Andrea Crippa, di chiudere in Sardegna, di riconfermare il leghista Solinas altrimenti “in Abruzzo salta la candidatura di Marsilio”. E’ ferito, ma non è stato Pozzolo.