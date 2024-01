I tormenti di Bonaccini: “Mi candido a giugno o aspetto il terzo mandato?”

Nella sua corrente che non è una corrente c’è già chi si trova in una posizione migliore della sua. Dario Nardella, Giorgio Gori, alla segretaria Elly Schlein l’hanno già detto: noi, se vuoi, alle europee ci siamo volentieri. E in effetti un dilemma in meno ce l’hanno: lasceranno i loro comuni, Firenze e Bergamo, e all’ipotesi di rimanere per un terzo mandato non ci hanno pensato neppure per un secondo. E invece lui, Stefano Bonaccini, che fa? Il presidente del Pd, ma soprattutto governatore dell’Emilia-Romagna, non ha ancora deciso. Ogni giorno è lì in preda a mille interrogativi. Ce lo figuriamo con un foglio di carta sul tavolino a rimpinzare due colonne: quella dei pro e quella dei contro della corsa a Strasburgo. Nella prima c’è la sicurezza di una ricollocazione, senza il rischio di rimanere con le mani in mano a gennaio dell’anno prossimo, quando scadrà il suo secondo mandato da presidente della Regione. Ma nella seconda colonna, racconta chi lo frequenta, figura un sentore sinistro: e cioè che il buen retiro europeo possa rappresentare una specie di pietra tombale sulle velleità di opa sul partito. A maggior ragione perché il viaggio Italia-Belgio è pronto a percorrerlo, ma in senso inverso, Paolo Gentiloni. Che s’è tirato fuori dalle elezioni europee, ha detto di voler tornare in Italia. E non ha alcuna intenzione di “fare il pensionato”. Non è che zitto zitto, lontano dalle logoranti dinamiche di partito in cui invece io resto invischiato, l’ex premier si prende quel ruolo di leader cui tanto agogno? Sarebbe questo il ragionamento di Bonaccini.

