La resistenza di Salvini. Lotta ancora per la Sardegna con Meloni (e pure con il Corriere di Cairo)

Per non perdere la faccia si sono dati un bacio. Di Giuda. Meloni-Salvini-Tajani si sono incontrati, a Palazzo Chigi, per (non) parlare di Sardegna. A Solinas, della Lega, viene ancora preferito Truzzu di FdI, sindaco di Cagliari. Salvini accelera sul terzo mandato ma è ancora un disegno di legge. Come finirà è tutto da vedere. Sarebbe la “compensazione” per la Lega. Per Tajani c’ è puzza di bruciato. Salvini vuole portargli via la Basilicata. Il leader del Carroccio chiede adesso un “sacrificio” ai suoi parlamentari. Li ha convocati. Se i governatori non corrono, alle europee, e non corrono, possono farlo i migliori di loro. I big sono Borghi, Molinari, Romeo, Durigon. La casa brucia, devono portare il secchio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE