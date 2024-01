Autocandidature nel Pd e capricci del M5, se continua così a Bari la destra può vincere

Bari. È come Bologna, Bari. Una capitale del municipalismo progressista, governata da Pd e alleati dal 2004, che il Nazareno vuole conservare a tutti i costi nella stagione meloniana. In queste ore però nel capoluogo pugliese, che andrà al voto a giugno prossimo, si misura la flebile tenuta del campo largo, esaltato solo qualche mese fa a Foggia da Elly Schlein. Nella città di San Nicola da mesi è in corso uno scontro arroventato nel tavolo extra-large che ambiva a riproporre lo schema della maggioranza regionale Pd-5S-sinistra-civici-Terzo Polo, vincente pure nelle municipali daune. L’ultimo casus belli: l’accelerazione dell’assessore comunale bonacciniano Pietro Petruzzelli, che ha avanzato la sua candidatura a sindaco per proseguire il lavoro di Antonio Decaro, ha determinato l’annullamento della riunione della coalizione e il segretario cittadino dem Gianfranco Todaro ha minacciato le dimissioni avendo appreso solo dalla mail dell’iniziativa politica di un suo dirigente. Di fatto il Pd è un partito in stato almodovariano, sull’orlo di una crisi di nervi.

