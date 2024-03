“Sull'Ucraina Francesco è l'unico leader da ascoltare”. Intervista a Michele Santoro

“Non è il Papa che la pensa come me, ma sono io che la penso come il Papa, in questo momento d’altronde il Santo Padre è l’unico leader che insiste sul fatto che non può continuare in Ucraina un massacro che mette in ginocchio l’Europa, come non può andare avanti la guerra a Gaza, noi siamo ovviamente con lui”. Michele Santoro scalda i motori. Questa mattina l’ex conduttore di “Samarcanda”, “Anno zero” e “Servizio pubblico” presenterà la sua lista pacifista per le europee “Pace terra dignità”. In attesa dei nomi dei candidati – “ Non anticipo nulla” – Santoro ha trovato un formidabile alleato, quasi un punto di riferimento: Papa Bergoglio. “Francesco – dice – ha ragione: bisogna trovare la breccia per un possibile dialogo, e l’unico modo è avvicinarsi al nemico, e invece si continua nella logica di disumanizzarlo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE