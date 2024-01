Il rispetto dovuto alla cultura di destra

L’idea di una egemonia culturale della destra italiana oggi è posticcia. Per l’egemonia non serve lo spoils system dopo una tornata elettorale vinta, tantomeno pasticci procedurali e appropriazioni indebite di cariche varie, servono generazioni di poesia arte letteratura musica teatro e idee, serve un conformismo di ceto che attraversa i confini, si fa disciplina di gruppo, anima individuale, esemplare, e il tutto si genera nella costruzione di miti, colori della storia, guerre vinte o perse, epopee come la Spagna e l’antifascismo, Guernica o Robert Capa, o l’opposto simmetrico di tutto questo come negli anni Trenta popolati di miti nazionali e fascisti, di movenze e dinamiche culturali che avevano radici popolari e penetravano in profondità anche nell’accademia, nella filosofia, nel sentimento del tempo o Zeitgeist, eccetera. Però la destra, anche se per l’egemonia, parolona smisuratamente sproporzionata alla bisogna, se ne parlerà eventualmente fra vent’anni, può chiedere e ottenere rispetto e curiosità per quel che è o potrebbe essere, per quel che possono rappresentare nel sistema del potere culturale nuove generazioni di intellettuali e maschere di un impianto di sensibilità non comune e non prevalente fino a ora.

