D'accordo l'egemonia culturale, ma chi pensa agli artisti italiani viventi?

Mentre il ministro Sangiuliano parla di Gramsci, e consimili mummie del pensiero, chi promuove gli artisti italiani viventi? Chi esporta i nostri pittori, i nostri scultori? Lo sa il ministro della Cultura che nel mondo gli eredi di Raffaello e Michelangelo non se li fila nessuno? Io lo so, come lo sa chiunque abbia un minimo di interesse per la faccenda. Purtroppo non dispongo di ricette pronte, tranne una che ha un nome breve e bellissimo: SOLDI.

