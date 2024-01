L'egemonia culturale? Una gran truffa

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ieri, in un dotto intervento sul Corriere della Sera, si è esercitato in una specialità della casa e ha offerto spunti per ragionare intorno a un tema molto caro alla destra di governo: la nuova egemonia culturale che questa maggioranza da mesi promette di voler mettere in campo con varie sfumature di goffaggine. Nel caso specifico, Gennaro Sangiuliano, i cui miracoli da ministro hanno indotto i bravi amici del Tg2 a chiamarlo in modo naturale qualche settimana fa Giuliano Sangennaro, ha tentato un’operazione spericolata, verrebbe da dire di cannibalismo culturale, affermando che, tutto sommato, sarebbe un errore considerare Antonio Gramsci come un mito di una sola parte politica. Tesi: Gramsci ha corretto il marxismo classico, lo ha aperto al popolo nazione, ha messo in campo una “coscienza contemporanea” e non è dunque un errore considerarlo vicino al pensiero di un intellettuale non progressista come Benedetto Croce. La tesi è suggestiva, così come è suggestiva l’idea di fare del povero Tolkien un mito fondativo della cultura conservatrice di destra. Ma lo spunto per così dire interessante che ci offre il ministro Giuliano Sangennaro per ragionare attorno al tema annoso dell’egemonia culturale è uno spunto che parte da un dato di realtà a metà tra il deprimente, il desolante e il preoccupante.

