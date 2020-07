Chi ha modo di parlare con Giuseppe Conte in questi giorni lo sente molto critico nei confronti di Matteo Renzi. E anche nel Pd aumentano le (già consistenti) critiche al leader di Italia viva per il modo in cui si sta comportando sulla legge elettorale. “C’era un accordo sul 5 per cento, firmato anche da Renzi ma ora se lo rimangia perché il suo partito è fermo al 3. Pensa solo alle sue cose. E fare patti con lui è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.