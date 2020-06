Roma. Per il Pd è come avere a che fare con il fratello scemo. Quello che non sai mai che ti può combinare da un momento all’altro. Nel pieno degli Stati generali, che sono l’investimento del secolo per il governo, ecco che arriva Dibba e butta una bomba chiedendo un congresso grillino. Boom. Non passano due ore che Grillo gli tira un ceffone e gli dice di stare al posto suo. Boom boom. Non si fa in tempo a riprendersi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.