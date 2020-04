Mani pulite no, grazie

Roma. “Viviamo in un tempo non ordinario: la storia ha fatto una delle sue grandi svolte”, esordisce così il professore Giulio Tremonti in una chiacchierata con il Foglio. “L’incidente di Wuhan è un po’ l’omologo dell’incidente di Sarajevo: un luogo remoto, prima sottovalutato, poi la Grande guerra e la fine della Belle époque, oggi della globalizzazione”. Per il presidente di Aspen Institute “nella temperie straordinaria del presente la nostra Costituzione ha saputo reggere una prova di resistenza dal lato della...

