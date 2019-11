Calano i consensi per Pd e M5s, crescono quelli per il centrodestra, a eccezione di Forza Italia, e per Italia viva. L’ultimo sondaggio Ipsos pubblicato oggi sul Corriere della Sera rispecchia i risultati delle elezioni regionali in Umbria. Solo un dato è fuori dagli schemi. Sorprende il risultato del neo partito di Matteo Renzi, che cresce di 1,4 punti percentuali in un mese e raggiunge il 6,2 per cento, al pari di Berlusconi. Italia Viva è l’unico partito di...

