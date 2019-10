Fuoco su Conte

Roma. Questione di appeal. “Quello che esercita Giuseppe Conte su di noi è senz’altro enorme”, dice Stefano Lucidi, senatore grillino. “E’ riconosciuto da tutti come una persona per bene, competente, seria. E’ attrattivo per tanti cittadini, non può non esserlo anche per noi parlamentari del M5s”. Questione di appeal, dunque, ma anche di tempi. “E’ a suo modo una tragedia comica”, diceva, quando era ancora un deputato semplice e non il presidente del Copasir, il leghista Raffaele Volpi. “La tragedia...

