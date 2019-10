Per capire la ragione per cui la notizia della morte del governo è stata ampiamente esagerata, occorre soffermarsi per un istante su alcuni numeri importanti della legge Finanziaria che ci permettono di osservare con un occhio un minimo distaccato la vera natura della manovra del governo. Il primo numero è quello relativo ai miliardi usati per realizzare la manovra, che sono 30, e se da quei 30 miliardi si sceglie di scorporare la quota destinata alla copertura delle clausole di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.