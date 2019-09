Lorenzo Fioramonti è il nuovo Danilo Toninelli

Roma. Lorenzo Fioramonti è, evidentemente, il nuovo Danilo Toninelli. Solo che non tutti se ne sono ancora accorti. Il nuovo ministro dell’Istruzione rossogiallo è partito col botto, come primo atto ha minacciato di dimettersi se nella manovra non ci saranno tre miliardi per il suo ministero. La mossa non è nuova, già a giugno, quando era viceministro dell’Istruzione gialloverde, aveva minacciato le dimissioni se non avesse ottenuto un miliardo e, visto che nel frattempo ha ottenuto la promozione a ministro,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.