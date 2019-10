Non esistono tasse dolci

Alla fine, a meno di ripensamenti, arriverà la “sugar tax”. Che non sarà una tassa dolce – come potrebbe? – ma una tassa sulle bevande zuccherate. Sono state salvate, per fortuna, le merendine che erano l’altro obiettivo delle “tasse sui peccati” che il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti aveva proposto per recuperare 3 miliardi di euro da destinare al suo ministero e necessarie a evitare le sue dimissioni. La tassa, almeno in questa sua formulazione iniziale, così come annunciata dalla viceministro...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.