“Con noi solo chi non vuole parlare con Lega e M5s”, dice Calenda

Roma. Prima, doverosa, la precisazione. “Ditemi”. Non è che per combattere i populisti, per prima cosa, Carlo Calenda, ne mutua i toni? “Vi riferite al tweet su Mario Ricciardi?”. Quello. Dire a un giornalista di “muovere le chiappe”, anziché ribattere sul merito delle sue critiche, non è il massimo dello stile. “Quella di Ricciardi – dice l’ex ministro dello Sviluppo economico – era dileggio”. Esprimeva perplessità in merito al suo progetto. “La mia è stata una risposta sopra le righe....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.