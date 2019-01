Per cominciare, vorrei anzitutto provvedermi di una definizione di populismo. Siccome, nel tempo e nello spazio, si son chiamati populismi soggetti politici anche molto diversi, non è facile trovare una definizione che vada bene per ogni cosa. Ma per fortuna sono secoli che la filosofia non crede più che dietro ogni nome ci sia una sostanza, e così possiamo rinunciare alla smodata ambizione di restituire con una definizione l’essenza della cosa. Quel che ci serve è solo qualcosa che funzioni....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.