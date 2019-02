Il dibattito europeo ai tempi del sovranismo

Roma. Uscirà a fine mese per Luiss University Press la traduzione italiana di “After Europe”, prezioso libro di Ivan Krastev pubblicato negli Stati Uniti nel 2017. Un libro nel quale Krastev, direttore del Centre for Liberal Strategies di Sofia, ha anticipato il dibattito sull’Unione europea e i rischi dell’avanzata di sovranisti e populisti, decisamente centrali con l’avvicinarsi delle elezioni europee di maggio. Non a caso Jan-Werner Müller, autore di “Che cos’è il populismo”, ha definito Krastev il “Tocqueville dei nostri...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.