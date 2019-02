L’insulto non è soltanto saporito, colorito, diretto, sincero, orgoglioso e quasi sempre meritato, almeno dal punto di vista di chi lo scaglia come un sasso, è anche significativo. Chi frequenta i social sa che corrono e s’impettiscono l’epiteto ingiurioso in bella copia e quello in brutta copia. L’uno è sintesi, l’altro sbavatura. L’uno castiga la stupidità, che è un valore universale come l’umanità o la libertà, l’altro tradisce l’intelligenza, che sarebbe il modo migliore di combinare conoscenza, intuizione e buon...

