Mette su uno sguardo da monello, e dice: “1 + 1 fa 3”. Poi si ferma per un attimo, soddisfatto dello scherzo. Come a misurare l’effetto sull’interlocutore. “Lei mi chiedeva della democrazia diretta. E io le rispondo così. La formula della creazione è nella dialettica, non nel rapporto diretto e disintermediato che è il grande errore del populismo. Giallo e blu fanno il verde. Un soprano e un baritono fanno una terza voce. Ossigeno e idrogeno fanno l’acqua. Tesi e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.