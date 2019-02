Il populismo è il vero oppio dei popoli

Il trash ha una sua nobiltà, ma così è troppo e troppo poco. Non sta bene attaccare Giggino chiamandolo bibitaro, i bibitari potrebbero risentirsi, ma anche “dottor Di Maio”, come ha fatto Landini, è grottesco. Gaddificare il Truce, nel senso di Carlo Emilio, con un nomignolo malefico tratto dalla libidinosa euforia del Fascismo è assolutamente sbagliato, ma non c’è alternativa presentabile. Il trash è trash, non è il pop, e così come si presenta, appunto, è troppo, sconcerta, è troppo...

