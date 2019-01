Il timer del carnevale populista

Il problema in fondo è tutto lì: fino a quando si potrà continuare a fuggire dalla realtà? La ragione per cui negli ultimi giorni tra i principali palazzi della politica è tornata a rincorrersi in modo molto prepotente l’idea che il governo del cambiamento possa avere una vita più breve del previsto non è legata a una qualche divisione interna al governo, a un qualche scazzo sulla Tav, a un qualche dissidio sulle infrastrutture, a un qualche screzio sulle trivelle,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.