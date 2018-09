Di Maio ieri ha parlato con il Ragioniere dello Stato. Senza dirlo a Salvini (e a Conte che è abituato, con rispetto parlando). Subito si è deciso di sospendere il Mondiale di volley maschile che è in corso in questi giorni. Per la prima volta nella storia una competizione mondiale viene sospesa a metà. La sindaca Appendino si è offesa e ha minacciato di lasciare il movimento per unirsi a Pizzarotti (che ieri è stato applaudito alla Convention repubblicana dell’Ohio...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.