Molti nemici, molti oneri. Guida al magnifico assedio al governo

Il punto da chiarire in fondo è semplice: sono le élite a essere contro il popolo o sono invece i populisti a essere i nemici del popolo? I sondaggi che periodicamente vengono pubblicati per fotografare il bacino di consenso dei due azionisti di governo mostrano da settimane una luna di miele che avrebbe portato la Lega e il Movimento 5 stelle ad aver guadagnato circa il 10 per cento in più di consensi rispetto a quelli incassati il 4 marzo....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.