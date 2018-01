Roma. Nella corsa alle sparate di questa campagna – tra chi come Matteo Salvini vuole abolire i vaccini obbligatori e la legge Fornero – la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dice di volersi tenere lontana dai botti elettorali. Meloni, nel centrodestra tutti vogliono cancellare qualcosa, e lei? “Io preferisco concentrarmi sulle cose nuove e non sull’abolire quelle fatte da chi c’è stato prima di noi. Per esempio vorrei un nuovo assetto costituzionale, presidenziale, per avere uno stato più forte...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.