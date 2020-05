Il primo trapianto di polmoni su un paziente Covid-19 in Europa, a Milano

Italia: a Milano primo trapianto polmoni su paziente Covid-19 in Europa

Mosca, 29 mag 08:47 - (Agenzia Nova) - Un trapianto record effettuato al Policlinico di Milano, con un percorso che prima di oggi era stato tentato solo in Cina, dove la diffusione del coronavirus ha avuto inizio, ha salvato la vita a un giovane di 18 anni. È la prima volta in Europa per un'operazione di questo tipo anche se negli stessi giorni un intervento analogo è stato effettuato anche in Austria. La pandemia aveva cambiato la vita al ragazzo: anche se Francesco era giovane e perfettamente sano, il virus lo ha infettato e gli ha danneggiato irrimediabilmente i polmoni, "bruciando" ogni capacità di respirare normalmente.

Italia: aumentano le tensioni sociali, tre politici sotto scorta

Madrid, 29 mag 08:47 - (Agenzia Nova) - Crescono le tensioni in Italia per le conseguenze economico-sociali scatenate dall'epidemia del coronavirus che si riversano anche sulla politica. Il quotidiano spagnolo “Abc” riporta diversi casi di esponenti politici nazionali e regionali che negli ultimi giorni avrebbero ricevuto minacce ed intimidazioni tali da rendere necessaria l'assegnazione di una scorta. Nel mirino di ignoti sono finiti, in particolare, il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana,che in alcuni volantini firmati dal “Comitato di appoggio per la resistenza per il comunismo” (Carc) è stato definito “assassino”. Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha ricevuto insulti sessisti e minacce per la mancata riapertura delle scuole. A sua volta, il viceministro della Sanità, Pierpaolo Sileri, avrebbe subito intimidazioni per la gestione dei fondi legati al coronavirus. Sulla base del crescente clima di tensione, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha allertato i prefetti che “le difficoltà nel mondo del lavoro e delle imprese potrebbero essere accompagnate da gravi tensioni sociali".

Italia: Caruso (Siv), coronavirus sta perdendo potere distruttivo

Madrid, 29 mag 08:47 - (Agenzia Nova) - Il coronavirus non ha più il potere distruttivo di un tempo e la sua capacità di diffusione. Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano spagnolo "El Mundo", Arnaldo Caruso, professore di Microbiologia clinica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Brescia e presidente della Società italiana di virologia (Siv). Secondo il professore italiano, il coronavirus in estate continuerà a circolare in modo asintomatico e leggero, permettendo così a molte persone di immunizzarsi. Caruso, tuttavia, prevede che il virus riprenderà nuova forza con l'arrivo della stagione invernale, a partire a dicembre. "Abbiamo già molte persone che, con la variante aggressiva della Sars-Covid, si infettano e non si ammalano. Crediamo che prima o poi, in una seconda o terza ondata, tutti i giovani e le persone sane diventeranno immuni e resistenti al virus", ha spiegato il professore sulla base degli studi condotti nel suo laboratorio. In attesa della scoperta di un vaccino bisogna continuare a essere prudenti in quanto, spiega il professor Caruso, in generale le persone in buona salute manifestano solo febbre e leggera tosse, ma quelle con una salute più cagionevole potrebbero essere a rischio.

Trasporto aereo: Air France-Klm riprende voli con Italia dal primo giugno

Parigi, 29 mag 08:47 - (Agenzia Nova) - Air France-Klm riprenderà i voli verso l'Italia a partire dal primo giugno. Lo ha reso noto il gruppo franco-olandese. Il traffico riprenderà progressivamente verso Roma, Milano, Firenze, Napoli, Bari, Bologna e Venezia. Come riferisce ill quotidiano “Ouest France”, l'azienda prevede di arrivare a fine giugno a 78 voli settimanali tra le compagnie Air France e Klm. La ripresa del traffico "nel Bel Paese é motivo di grande fierezza per noi e conferma l'importanza del mercato italiano per il gruppo Air France-Klm", ha detto Stefan Vanovermeir, direttore generale della società per il Mediterraneo orientale.

Italia: l'impegno de “L'Eco di Bergamo” durante l'emergenza coronavirus

Parigi, 29 mag 08:47 - (Agenzia Nova) - Durante la crisi del coronavirus il quotidiano locale”L'Eco di Bergamo”, una vera e propria istituzione nel capoluogo lombardo, ha mobilitato fina dal primo momento i suoi giornalisti per seguire da vicino l'emergenza sanitaria. Ne parla il quotidiano francese “Le Monde”, che ha realizzato un reportage nella redazione della testata. I nomi nelle pagine dei necrologi dall'inizio della pandemia “non hanno smesso di aumentare”, racconta Daniela Taiocchi, responsabile della rubrica. Oggi “L'Eco di Bergamo conta 26mila abbonati, con una redazione composta da 52 giornalisti. “Avevamo la responsabilità di raccontare tute le storie, perché a Bergamo tutti hanno un parente un vicino un amico o un conoscente morto per coronavirus”, spiega l'amministratore delegato del gruppo editoriale, Massimo Cincera.

