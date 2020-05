Il fondo ricostruzione Ue accolto con favore, Conte annuncia riforme

- Il fondo da 750 miliardi di euro per la ricostruzione dell'Ue dopo la crisi del coronavirus, presentato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, è stato accolto con favore in Italia. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il paese dovrebbe ricevere la quota maggiore di finanziamenti, pari a 172,7 miliardi di euro, di cui 81,807 in sovvenzioni a fondo perduto e 90,938 in prestiti. Come ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su Twitter, si tratta di un “ottimo segnale da Bruxelles, va proprio nella direzione indicata dall'Italia”. Per un anonimo commentatore politico citato da “Handelsblatt”, il fondo europeo per la ripresa è “una sorpresa positiva”. A sua volta, il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, ha definito il piano di von der Leyen “una solida base per portare a termine i negoziati del prossimo Consiglio europeo”. In questo modo, ha aggiunto Amendola, “possiamo concretizzare un ampio piano per la trasformazione e la riforma dell'Italia basato su economia verde, digitalizzazione, sanità, istruzione e ricerca”. Sulla medesima linea si era posizionato lo stesso Conte, che in una lettera al “Corriere della sera” aveva anticipato il fondo europeo per la ricostruzione e l'uso che l'Italia intende fare delle risorse rese disponibili da tale strumento. In particolare, il capo del governo aveva scritto: “Trasformiamo la crisi in un'opportunità, l'Italia deve programmare la propria ripresa con fondi europei”. A tal fine, per il presidente del Consiglio sono necessari diverse riforme fondamentali per colmare il divario di crescita e produttività che ha separato l'Italia dagli altri Stati membri dell'Ue negli ultimi 20 anni. La “massima priorità” verrà quindi assegnata agli incentivi per la digitalizzazione. A ciò si aggiungono l'espansione della banda larga e il superamento del gap digitale in Italia. A tal riguardo, Conte ha fatto riferimento start-up e Industria 4.0. Per il presidente del Consiglio è poi “importante una drastica riduzione della burocrazia”, con semplificazioni nell'aggiudicazione degli appalti per le opere pubbliche e l'avvio di grandi progetti infrastrutturali. L'Italia deve poi avviare il passaggio a un'economia sostenibile, adattata al “Green Deal” dell'Ue. Le riforme interesseranno anche il diritto all'istruzione e il sistema scolastico, l'abbreviazione dei procedimenti giudiziari, una nuova regolamentazione del diritto societario e il fisco. Come nota “Handelsblatt”, le riforme di Conte “non sono nuove e corrispondono quasi letteralmente alle raccomandazioni dell'Ue all'Italia”. I finanziamenti del fondo europeo per la ricostruzione saranno, infatti, disponibili “soltanto per progetti specifici, a determinate condizioni”. Rimane in sospeso quanto il governo sarà in grado di fare, data la traballante maggioranza su cui si regge.