Cappato al "Pais", finché non approvano eutanasia avremo disobbedienza

Madrid, 27 set - (Agenzia Nova) - Fino a quando non approveranno l'eutanasia, se necessario, percorreremo la strada della disobbedienza: lo ha detto Marco Cappato, esponente dei Radicali e membro dell'Associazione Luca Coscioni, in un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo "El Pais" all'indomani della storica sentenza della Corte costituzionale che ha spalancato le porte alla legalizzazione dell'eutanasia. Cappato - ricorda il giornale - era infatti alla sbarra per aver accompagnato nel 2017 Fabiano Antoniani a morire in una clinica svizzera. Il 40enne, meglio noto come Dj Fabo, a seguito di un incidente stradale avvenuto nel 2014, era tetraplegico e cieco e da tempo rivendicava il diritto di mettere fine al suo "inferno di dolore". "Gli dissi che avrebbe potuto farlo clandestinamente, con pochi problemi, o pubblicamente per conquistare un diritto fondamentale per la collettività", ha raccontato Cappato, aggiungendo che Dj Fabo ha così deciso di "registrare un videomessaggio al presidente della Repubblica prima di dirigersi a Zurigo". Grazie alla sentenza della Consulta, teoricamente, "una persona come Fabo può chiedere al servizio pubblico nazionale di aiutarlo a morire ma, in pratica, è necessario che questo diritto venga regolamentato affinché, come succede anche in altri casi, non venga ignorato", ha fatto sapere Cappato. "I partiti italiani non sono in grado di affrontare la questione anche se sono favorevoli", ha denunciato il radicale, spiegando che il problema sono i leader che "hanno paura di rompere alleanze, coalizioni o avere problemi con il Vaticano".